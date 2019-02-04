Названы самые «зеленые» столицы

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Эксперты определили 25 самых «зеленых» европейских столиц.
В числе определяющих факторов – качество жизни, уровень загрязнения воздуха, доля людей, которые добираются до работы не на авто, протяженность веломаршрутов, среднее время в пробках, площадь зеленых насаждений, качество воды, объем выбросов углекислого газа, транспортная загруженность.
Украинская столица в список не попала, Киеву нужно еще сделать очень многое для этого.
ТОП-10 самых «зеленых» столиц мира:
1. Вена
2. Берн
3. Хельсинки
4. Стокгольм
5. Копенгаген
6. Амстердам
7. Осло
8. Люксембург
9. Берлин
10. Любляна
По итогам прошлого года глобальные закупки энергии, полученной из возобновляемых источников, составили 13,4 ГВт, что в 2,2 раза больше, чем в 2017 году.
Контракты на поставку «зеленой» энергии в прошлом году подписала 121 компания из 21 страны.
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