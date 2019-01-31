В 2018 году 37% компаний в мире были атакованы криптомайнерами

Производитель программного обеспечения для кибербезопасности Check Point Software Technologies представил исследовательский отчет, посвященный основным инструментам, которые хакеры используют для атак на организации по всему миру.

В Check Point отмечают ,что в 2018 году криптомайнеры стабильно занимали первые четыре строчки рейтингов самых активных угроз и атаковали 37% организаций по всему миру. Несмотря на снижение стоимости всех криптовалют, 20% компаний продолжают подвергаться атакам криптомайнеров каждую неделю.

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В последнее время это вредоносное ПО заметно эволюционировало, чтобы использовать уязвимости высокого уровня и обходить песочницы и другие средства защиты, чтобы увеличить интенсивность заражений. Примерно треть компаний в мире столкнулись с атаками мобильного вредоносного ПО, причем три основных угрозы были направлены на Android-гаджеты.

В 2018 году было несколько случаев, когда мобильное вредоносное ПО было предварительно установлено на устройствах, а приложения, доступные в официальных магазинах, фактически оказались скрытым вредоносным ПО.

18% организаций были атакованы ботами, которые используются для запуска DDoS-атак и распространения других вредоносных программ. Почти половина (49%) организаций, подвергшихся DDoS-атакам в 2018 году, была заражена ботнетами.

Также эксперты отмечают снижение доли программ-вымогателей: в 2018 году использование вымогателей резко сократилось, затронув лишь 4% организаций во всем мире.