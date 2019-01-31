Dragon Capital стала миноритарным акционером Ciklum

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Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. и Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу компаний Dragon Capital, выступили основными инвесторами и стали миноритарными акционерами Ciklum.
Как отметили в Dragon Capital, у компании Ciklum есть все предпосылки и хорошие шансы воспользоваться рыночными возможностями.
“Мы с энтузиазмом смотрим на возможность поддержать одну из ведущих компаний в сегменте с замечательным менеджментом и акционерами», – сообщил Андрей Носок, управляющий директор, сопредседатель направления прямых инвестиций в Dragon Capital.
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