Dragon Capital стала миноритарным акционером Ciklum

Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. и Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу компаний Dragon Capital, выступили основными инвесторами и стали миноритарными акционерами Ciklum.

Как отметили в Dragon Capital, у компании Ciklum есть все предпосылки и хорошие шансы воспользоваться рыночными возможностями.

“Мы с энтузиазмом смотрим на возможность поддержать одну из ведущих компаний в сегменте с замечательным менеджментом и акционерами», – сообщил Андрей Носок, управляющий директор, сопредседатель направления прямых инвестиций в Dragon Capital.

Справка Finance.ua

Ciklum – международная компания, предоставляющая услуги в сфере цифровых решений. Компания основана в 2002 году в Лондоне.