Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 57 0

Dragon Capital стала миноритарным акционером Ciklum

Dragon Capital стала миноритарным акционером Ciklum

Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. и Dragon Capital Investments Limited, входящая в группу компаний Dragon Capital, выступили основными инвесторами и стали миноритарными акционерами Ciklum.

Как отметили в Dragon Capital, у компании Ciklum есть все предпосылки и хорошие шансы воспользоваться рыночными возможностями.

“Мы с энтузиазмом смотрим на возможность поддержать одну из ведущих компаний в сегменте с замечательным менеджментом и акционерами», – сообщил Андрей Носок, управляющий директор, сопредседатель направления прямых инвестиций в Dragon Capital.

Справка Finance.ua

  • Ciklum – международная компания, предоставляющая услуги в сфере цифровых решений. Компания основана в 2002 году в Лондоне.
  • Ciklum входит в пятерку крупнейших ИТ-компаний в Украине.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина