Brexit сделает нищими 1,7 млн человек, - исследование

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Выход Великобритании из Европейского Союза (Brexit) может увеличить количество крайне бедного населения в мире на 1,7 миллиона человек.
Об этом свидетельствует результат моделирования Немецкого института политики развития (DIE), передает The Guardian.
“Brexit может увеличить количество населения, живущего в условиях крайней бедности в странах ЕВА, почти на 1,7 миллиона человек”, – пишут авторы исследования.
Отмечается, что “это консервативные оценки негативного влияния Brexit”.
“Они не учитывают дополнительные последствия неопределенности, обесценивание фунта стерлингов, сокращения расходов на помощь, денежных переводов и инвестиций”, – добавляют авторы.
Напомним, 49 наименее развитых государств мира имеют право беспошлинного экспорта в Евросоюз по условиям договора “Все, кроме оружия” (EBA).
После Brexit эти уязвимые государства не будут иметь доступа к рынку Великобритании через EBA.
В условиях «жесткого» Brexit всего среди малоразвитых стран пострадает Камбоджа, утверждают авторы исследования. Она больше всего зависит от британского рынка – 7,7% ее экспорта идет в Великобританию.
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