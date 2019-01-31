Бизнесу в январе возместили почти 20 миллиардов НДС

Бизнесу в январе 2019 года было возмещено 19,7 млрд гривен налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

Читайте также: Госдолг Украины сократился до 62,7% ВВП – Минфин

“В прошлом месяце было возмещено рекордную сумму НДС в 19,7 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В 2018 году бизнесу было возмещено 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 9,7%, или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году.