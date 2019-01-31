Какие факторы могут влиять на курс в феврале

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В феврале на валютном рынке будут преобладать девальвационные тенденции, а также риски роста ликвидности из-за больших объемов погашения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Как утверждают аналитики ГК FOREX CLUB, закупки энергоресурсов, а также сезонное сокращение предложения продукции агропромышленного комплекса усилят внешнеторговый дефицит, покрывать который необходимо будет за счет валютных резервов, кредитов и внешних инвестиций.
«Гривну от девальвации сдерживает активность нерезидентов по покупкам облигаций внутреннего государственного займа. Высокая учетная ставка НБУ на уровне 18% привлекает иностранных инвесторов вкладывать в украинскую экономику. Нерезиденты, конвертируя иностранную валюту в гривну для покупки гособлигаций, усиливают предложение валюты на рынке», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.
По его мнению, в перспективе ближайших месяцев, регулятор все же нацелен на снижение учетной ставки, что будет сдерживать нерезидентов от дополнительных инвестиций, особенно накануне президентских выборов.
Вместе с тем краткосрочную поддержку гривне оказывает капитал, который заводится в страну под президентские выборы. Однако ближе к выборам активность таких поступлений будет уменьшаться.
“Фактором турбулентности для национальной валюты выступают внешние риски. Несмотря на некоторое восстановление фондовых индексов, торговая война между США и Китаем и замедление темпов роста их экономик остаются на повестке дня. Ситуация на сырьевых рынках сохраняется нестабильной. На этом фоне возобновится падение цен, что затронет спотовые цены на товары украинского экспорта и ограничит экспортную выручку в страну”, – объясняет эксперт.
Курс гривны, по прогнозам аналитиков ГК FOREX CLUB, будет колебаться в диапазоне 27,75–28,5 грн за доллар.
Средний курс продажи наличного евро в феврале может колебаться в диапазоне 31,2–32,7 грн за евро.
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