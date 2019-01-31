Один из госбанков официально начали готовить к продаже

Министерство финансов, Международная финансовая корпорация (IFC) и государственный “Укргазбанк” начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“Такой прогресс стал возможным в результате успешного выполнения Министерством финансов и “Укргазбанком” условий подписанного в ноябре 2017 года трехстороннего Меморандума о взаимопонимании по поддержке приватизации банка”, – говорится в сообщении.

Согласно Меморандуму, IFC способствовала “Укргазбанку” в укреплении корпоративного управления, обеспечении его операционной независимости и дальнейшем совершенствовании постоянной банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.

“Успешная кооперация государственного банка и международной финансовой организации уже позволила реализовать более 145 проектов в сфере чистой энергетики с использованием биотоплива, гидроэнергии, солнечной и ветряной энергии с общей мощностью объектов 866 мегаватт, а это четверть от всех мощностей ВИЭ в Украине”, – заявили в Минфине.

Справка Finance.ua:

Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.