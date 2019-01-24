В Украине выросло производство нефти

Производство сырой нефти в Украине за год выросло на 7,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Читайте также: Беларусь подняла тарифы на транспортировку нефти по своей территории

Так, в 2018 году было произведено 1613,8 тысячи тонн сырой нефти, в том числе полученной из битуминозных минералов, что на 7,2% больше, чем в 2017 году.

В годовом измерении (декабрь к декабрю предыдущего года) производство сырой нефти выросло на 4,5%.

Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.