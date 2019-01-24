Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 35 0

В НБУ рассказали о рекорде экономики Украины и дали прогноз на год

В НБУ рассказали о рекорде экономики Украины и дали прогноз на год

Рост ВВП Украины в 2018 году, по предварительным данным, показал лучший результат за последние семь лет. В 2019 году темпы роста экономики несколько замедлятся.

Об этом рассказал главный эксперт секретариата Совета НБУ, финансовый аналитик Виталий Шапран, комментируя итоги 2018 года.

“По предварительным оценкам, ВВП в прошлом году вырос на 3,3%. Это лучший результат за последние семь лет”, — отметил он.

Читайте также: В НБУ рассказали о влиянии выборов на экономическую стабильность

“Высокая учетная ставка немного охлаждает экономику, и есть ожидания, что в 2019 году рост ВВП замедлится до 2,9%”, — прогнозирует аналитик.

По словам Шапрана, экономический рост и его ускорение “будет зависеть от сценария, который будет развиваться в 2019 году на инвестиционном рынке”.

“У нас всегда есть несколько сценариев развития событий и такой фактор влияния на экономику, как выборы, на которых, как правило, ускоряется расходование средств, что также может влиять. Что касается действия кредитных механизмов, то они не едины в экономике. Я напомню, что есть еще и прямые иностранные инвестиции, и портфельные инвестиции”, — отметил он.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина