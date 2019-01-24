В НБУ рассказали о рекорде экономики Украины и дали прогноз на год

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Рост ВВП Украины в 2018 году, по предварительным данным, показал лучший результат за последние семь лет. В 2019 году темпы роста экономики несколько замедлятся.
Об этом рассказал главный эксперт секретариата Совета НБУ, финансовый аналитик Виталий Шапран, комментируя итоги 2018 года.
“По предварительным оценкам, ВВП в прошлом году вырос на 3,3%. Это лучший результат за последние семь лет”, — отметил он.
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“Высокая учетная ставка немного охлаждает экономику, и есть ожидания, что в 2019 году рост ВВП замедлится до 2,9%”, — прогнозирует аналитик.
По словам Шапрана, экономический рост и его ускорение “будет зависеть от сценария, который будет развиваться в 2019 году на инвестиционном рынке”.
“У нас всегда есть несколько сценариев развития событий и такой фактор влияния на экономику, как выборы, на которых, как правило, ускоряется расходование средств, что также может влиять. Что касается действия кредитных механизмов, то они не едины в экономике. Я напомню, что есть еще и прямые иностранные инвестиции, и портфельные инвестиции”, — отметил он.
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