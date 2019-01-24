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Замечено снижение спроса на новейшие техпроцессы TSMC (инфографика)

Замечено снижение спроса на новейшие техпроцессы TSMC (инфографика)

В прошлом году компания TSMC ввела в работу производственные линии с техпроцессом 7 нм. Кроме этого техпроцесса она выпускает 20-нм, 16-нм и 10-нм чипы, а также считает всё ещё передовым техпроцессом выпуск чипов с нормами 28 нм. Все эти техпроцессы компания называет передовыми, а значит, на них должен быть самый высокий спрос.

Тем не менее, сообщает тайваньский интернет-ресурс DigiTimes со ссылкой на местные источники, по некоторым признакам загрузка передовых мощностей TSMC стала существенно меньше. Началось это во второй половине года и может лишний раз сигнализировать о проблемах в полупроводниковой индустрии.

Временами, отмечает источник, выполнение заказов клиентов на выпуск чипов с использованием передовых техпроцессов (перечень см. выше) растягивалось на шесть месяцев (это время включает очередь на ожидание выполнения). В первой половине 2018 года компании TSMC на выполнение заказов необходимо было три месяца. К концу 2018 года скорость исполнения заказов сократилась до двух месяцев, что косвенно подтверждает неполную загруженность 300-мм линий TSMC с передовыми техпроцессами.

По материалам 3dnews.ru
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