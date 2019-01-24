Франция предоставила Украине более полумиллиона евро на строительство энергоаккумулирующей станции

Министерство финансов Франции выделило Украине 560 тысяч евро на финансирование проекта по строительству первой в Украине энергоаккумулирующей станции.

Соответствующее соглашение Минфин Франции подписал с Министерством экономического развития и торговли Украины.

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Отмечается, что проект будет реализовывать государственная компания Укрэнерго и французская компания RTE. Подобный энергоаккумулятор будет первым в своем роде в Украине.

Выделенное финансирование направят на разработку технико-экономического обоснования. В дальнейшем будут определять стоимость строительства самого аккумулятора.

«Этот проект имеет огромное значение для будущего развития украинской энергетики и интеграции отечественной энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы», — сообщают в пресс-службе Укрэнерго.