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Франция предоставила Украине более полумиллиона евро на строительство энергоаккумулирующей станции

Франция предоставила Украине более полумиллиона евро на строительство энергоаккумулирующей станции

Министерство финансов Франции выделило Украине 560 тысяч евро на финансирование проекта по строительству первой в Украине энергоаккумулирующей станции.

Соответствующее соглашение Минфин Франции подписал с Министерством экономического развития и торговли Украины.

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Отмечается, что проект будет реализовывать государственная компания Укрэнерго и французская компания RTE. Подобный энергоаккумулятор будет первым в своем роде в Украине.

Выделенное финансирование направят на разработку технико-экономического обоснования. В дальнейшем будут определять стоимость строительства самого аккумулятора.

«Этот проект имеет огромное значение для будущего развития украинской энергетики и интеграции отечественной энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы», — сообщают в пресс-службе Укрэнерго.

По материалам hromadske.tv
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