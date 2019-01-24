Франция предоставила Украине более полумиллиона евро на строительство энергоаккумулирующей станции

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министерство финансов Франции выделило Украине 560 тысяч евро на финансирование проекта по строительству первой в Украине энергоаккумулирующей станции.
Соответствующее соглашение Минфин Франции подписал с Министерством экономического развития и торговли Украины.
Читайте также: Солнечную электростанцию в Чернобыльской зоне хотят строить японцы
Отмечается, что проект будет реализовывать государственная компания Укрэнерго и французская компания RTE. Подобный энергоаккумулятор будет первым в своем роде в Украине.
Выделенное финансирование направят на разработку технико-экономического обоснования. В дальнейшем будут определять стоимость строительства самого аккумулятора.
«Этот проект имеет огромное значение для будущего развития украинской энергетики и интеграции отечественной энергосистемы с энергосистемой континентальной Европы», — сообщают в пресс-службе Укрэнерго.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг населения за "коммуналку" перевалил за 50 млрд гривен9 ч. назад - 1538 19
Треть безработных немцев жалуются на недостаток денег (опрос)7 ч. назад - 883 13
Зубко объяснил, как монетизация субсидий может уменьшить платежки4 ч. назад - 384 8
АМКУ начал проверку облгазов в связи с завышенными суммами в платежках10 ч. назад - 700 7
На что тратят деньги клиенты monobank (таблица)Вчера, 12:00 - 4926 7
Toshiba разработала двойную солнечную панель18 ч. назад - 2657
Названа дата демонтажа Шулявского моста в Киеве8 ч. назад - 2001 5
Где в Украине самые дорогие авто (инфографика)7 ч. назад - 1574
Долг населения за "коммуналку" перевалил за 50 млрд гривен9 ч. назад - 1538 19
В "Укрзализныце" предлагают увеличивать стоимость билетов на плацкарты и купе по-разномуВчера, 21:00 - 1485 2
Нейросеть научилась превращать мысли в словаВчера, 17:10 - 587 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1891
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1851
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3090
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5690 7