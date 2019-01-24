Межбанк: доллар упал к 27,57 на дефиците покупателей и поддержке перетока СКВ с наличного рынка на межбанк

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,45 коп., на торгах пятницы укрепился на 17,03 коп., оказавшись на уровне 27,57 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,20 коп., составил 27,57 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 01 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,60/27,65 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривна, выйдя в реальную сферу, инициировала снижение, реагируя на отсутствие покупателей, опустившись около 10.04 Киева на цифру 27,57/27,60 UAH/USD. Спустя 30 минут, по состоянию на 10.35, «американец» сохранил нисходящий тренд, оказавшись на уровне 27,56/27,58 UAH/USD, однако уже спустя 5 минут коррекция возобновилась, уронив безналичную пару доллар-гривна к 27,55/27,56 UAH/USD.

Со слов непосредственных участником торгов, пятничную коррекцию безналичного «американца» обеспечило отсутствие на рынке импортеров, которые обычно приобретают СКВ на самом излете месяца, и нерезидентов, по всей видимости, принявших решение начать свой сезон репатриации дивидендов со следующей недели.

Кроме того, мы склонны «винить» в этом откате стремление финансовых институтов заработать на перетоке более дешевого наличного доллара на валютный межбанк. Для реализации этого проекта следовало заставить клиентов наличного рынка активно «сдавать валюту». Как правило, клиенты «налички» оперативно реагируют на заметную динамику безналичного доллара, избавляясь от «зеленого» кэша, роняя при этом его курс. Скупив по демпинговым ценам наличный доллар у населения, банки переправляют его на межбанк, где ситуативно цены выше. Избыточное вследствие этого перетока предложение СКВ на межбанке тоже способствует тамошнему падению курса «американца».

Подобная схема в комплекте с дефицитом покупателей привела курс СКВ на межбанке по состоянию на полдень к 27,55/27,57 UAH/USD.

На обеденный перерыв рынок ушел около 13.30 на фоне еще более низких цен: 27,51/27,54 UAH/USD.

В дальнейшем нисходящий тренд «американца» сохранился, уронив цену последнего к 27,50/27,53 UAH/USD.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривна не покидала эту отметку.

На цифре 27,49/27,52 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 01 февраля.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,57 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,51 / 27,54

евро – 31,55 / 31,58

российский рубль – 0,4201 / 0,4210

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1468 / 1,1469

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