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В январе в Украине упал спрос на новые авто

В январе в Украине упал спрос на новые авто

В январе 2019 года потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей уменьшилась на 21 процент.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Так, в январе этого года было куплено 5,2 тыс. машин. Такое значительное снижение интереса потребителей к новым автомобилям связано прежде всего с либерализацией импорта подержанной техники и льготной легализацией машин на еврономерах, совокупная доля которых в первичных регистрациях легковых автомобилей в конце прошлого года достигла 75 процентов.

Лучший результат на украинском рынке новых авто в первый месяц года продемонстрировали:

  • Марка Renault, 804 автомобиля которой обзавелись своими первыми владельцами. Относительно января 2018 года реализация Renault в Украине выросла на 37 процентов.
  • Второй по популярности стала марка Toyota с результатом 632 зарегистрированных авто. От своего показателя годовой давности Тойота отстала на треть.
  • Третье место в рейтинге марок в Nissan – 427 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 4% меньше, чем годом ранее.
  • На четвертой позиции KIA, которая улучшила свой прошлогодний показатель на четверть до 390 шт.
  • Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 341 авто (-22%).

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По материалам Укравтопром
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