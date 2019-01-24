В январе в Украине упал спрос на новые авто

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В январе 2019 года потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей уменьшилась на 21 процент.
Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Так, в январе этого года было куплено 5,2 тыс. машин. Такое значительное снижение интереса потребителей к новым автомобилям связано прежде всего с либерализацией импорта подержанной техники и льготной легализацией машин на еврономерах, совокупная доля которых в первичных регистрациях легковых автомобилей в конце прошлого года достигла 75 процентов.
Лучший результат на украинском рынке новых авто в первый месяц года продемонстрировали:
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