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НБУ в январе оштрафовал два банка за нарушения в сфере финмониторинга

НБУ в январе оштрафовал два банка за нарушения в сфере финмониторинга

НБУ в январе 2019 года применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2019 года применил к:

АТ “ПРАВЭКС БАНК” меры воздействия в виде:

  • штрафа в размере 200 000,00 гривен за непроведение банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода;
  • письменного предупреждения. В частности эта мера влияния была применена за:
  • внутренние документы по вопросам финансового мониторинга;
  • невыполнение обязанности выявлять, в соответствии с внутренними документами по вопросам финансового мониторинга, факт принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям, их близким лицам или связанным с ними лицам при осуществлении идентификации, верификации;
  • выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

АТ “Юнекс Банк” меру влияния в виде письменного предупреждения, в частности, за:

  • невыполнение обязанности выявлять, в соответствии с внутренними документами по вопросам финансового мониторинга, факт принадлежности клиентов к национальным публичным деятелям, а также к их близким лицам или лицам, связанным с национальными публичными деятелями при осуществлении идентификации, верификации;
  • выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
  • нарушение срока предоставления специально уполномоченному органу дополнительной информации.
По материалам Finance.UA
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