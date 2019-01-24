НБУ в январе оштрафовал два банка за нарушения в сфере финмониторинга

НБУ в январе 2019 года применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2019 года применил к:

АТ “ПРАВЭКС БАНК” меры воздействия в виде:

штрафа в размере 200 000,00 гривен за непроведение банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода;

письменного предупреждения. В частности эта мера влияния была применена за:

внутренние документы по вопросам финансового мониторинга;

невыполнение обязанности выявлять, в соответствии с внутренними документами по вопросам финансового мониторинга, факт принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям, их близким лицам или связанным с ними лицам при осуществлении идентификации, верификации;

выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

АТ “Юнекс Банк” меру влияния в виде письменного предупреждения, в частности, за:

невыполнение обязанности выявлять, в соответствии с внутренними документами по вопросам финансового мониторинга, факт принадлежности клиентов к национальным публичным деятелям, а также к их близким лицам или лицам, связанным с национальными публичными деятелями при осуществлении идентификации, верификации;

выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;