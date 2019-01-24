НБУ в январе оштрафовал два банка за нарушения в сфере финмониторинга

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НБУ в январе 2019 года применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2019 года применил к:
АТ “ПРАВЭКС БАНК” меры воздействия в виде:
АТ “Юнекс Банк” меру влияния в виде письменного предупреждения, в частности, за:
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