Польша сократит закупки российской нефти на 30%

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Польский нефтяной концерн Orlen уменьшит объемы поставки нефти от российской компании “Роснефть” примерно на 30%.
Согласно подписанному контракту, поставки на Полоцкий нефтеперерабатывающий завод составят от 5,4 до 6,5 млн тонн сырья в год. Поставки будут осуществлять в период с 1 февраля 2019 года по 31 января 2021 года. До сих пор PKN Orlen имел договор на поставку из России от 6 млн до 8,4 млн тонн нефти в год. Он действовал с 1 февраля 2016 года до 31 января 2019 года.
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Польский нефтяной концерн отмечает, что еще в 2012-2013 годах доля нефти REBCO, то есть в основном российской, в производстве НПЗ Orlen составила примерно 95%.
По словам PKN Orlen, в рамках спотовых сделок в последнее время были подписаны контракты на сырье из Соединенных Штатов, Анголы, Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратов.
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