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НБУ оспаривает открытие дела о банкротстве ЧАО "Росава"

НБУ оспаривает открытие дела о банкротстве ЧАО "Росава"

23 января Северный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по делу №911/2498/18 по апелляционной жалобе НБУ на определение Хозсуда Киевской области от 27.11.2018, которой было открыто производство по делу о банкротстве ЧАО “Росава” (по заявлению председателя ликвидационной комиссии этой компании) и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Председатель ликвидационной комиссии ЧАО “Росава” отмечал, что в ходе ликвидационной процедуры была выявлена кредиторская задолженность компании-должника в размере 20,58 млрд грн.

Как отмечалось, согласно промежуточному ликвидационному балансу на 04.07.2018, активы ЧАО “Росава” (внеоборотные и оборотные) составляли 3,37 млрд грн (при этом стоимость имущественного комплекса – 762,1 млн грн).

Согласно судебным материалам, в декабре 2018 года в Хозсуд Киевской области поступило заявление НБУ о признании денежных требований к ЧАО “Росава” в сумме 5,7 млрд грн.

Справка finance.uа

  • 4 декабря 2018 года Хозсуд Киевской области признал банкротом ЧАО “Росава”, открыл ликвидационную процедуру и назначил ликвидатором арбитражного управляющего Светлану Демину.
  • “Росава” подконтрольна нардепу Константину Жеваго.
  • Компания эксплуатирует Белоцерковский шинный завод.
По материалам Finbalance
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