В прошлом году замедлился рост цен на автомобили

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Цены на автомобили в 2018 году росли более низкими темпами (3,3% г/г), чем годом ранее.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за январь.
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“Более низкими темпами, чем в прошлом году, росли цены на автомобили (3,3% г/г), а телевизоры, мобильные телефоны, компьютерная техника оказались даже дешевле, чем год назад. Темпы роста цен на одежду и обувь также оставались низкими (2,0% г/г)”, – указали в НБУ.
Как отмечается, темпы роста цен на непродовольственные товары, преимущественно импортируемые, остались невысокими (4,1% г/г) благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.
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