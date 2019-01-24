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Три лоукостера открывают два новых направления из Украины в Грецию

Три лоукостера открывают два новых направления из Украины в Грецию

Авиакомпании Ryanair, Wizz Air и Astra Airlines получили разрешения от Управления гражданской авиации Греции на полеты в Украину.

Полеты будут осуществляться по такому графику:

Wizz Air будет осуществлять полеты два раза в неделю по маршруту Афины-Киев и Салоники-Киев.

Когда начнут летать: С 31 марта 2019. Полеты будут проходить на самолетах Airbus A320.

Ryanair получила лицензию на полеты в направлении Афины-Киев.

Когда начнут летать: 2 апреля 2019 года (дважды в неделю). Полеты будут проходить на самолетах Boeing 737-800.

Astra Airlines

Когда начнут летать: 31 марта 2019 года (дважды в неделю). Полеты будут проходить на самолетах BAe 146.

По материалам Finance.UA
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