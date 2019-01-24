Три лоукостера открывают два новых направления из Украины в Грецию

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Авиакомпании Ryanair, Wizz Air и Astra Airlines получили разрешения от Управления гражданской авиации Греции на полеты в Украину.
Полеты будут осуществляться по такому графику:
Wizz Air будет осуществлять полеты два раза в неделю по маршруту Афины-Киев и Салоники-Киев.
Когда начнут летать: С 31 марта 2019. Полеты будут проходить на самолетах Airbus A320.
Ryanair получила лицензию на полеты в направлении Афины-Киев.
Когда начнут летать: 2 апреля 2019 года (дважды в неделю). Полеты будут проходить на самолетах Boeing 737-800.
Astra Airlines
Когда начнут летать: 31 марта 2019 года (дважды в неделю). Полеты будут проходить на самолетах BAe 146.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг населения за "коммуналку" перевалил за 50 млрд гривен4 ч. назад - 1027 16
Треть безработных немцев жалуются на недостаток денег (опрос)2 ч. назад - 430 7
Мать случайно выбросила 6,5 тысячи долларов заначки сынаВчера, 18:30 - 4810 7
АМКУ начал проверку облгазов в связи с завышенными суммами в платежках5 ч. назад - 534 5
На что тратят деньги клиенты monobank (таблица)Вчера, 12:00 - 4386 4
Мать случайно выбросила 6,5 тысячи долларов заначки сынаВчера, 18:30 - 4810 7
Межбанк: оглашение учетной ставки "сыграло" за гривнуВчера, 16:25 - 2132
Toshiba разработала двойную солнечную панель13 ч. назад - 2046
Названа дата демонтажа Шулявского моста в Киеве3 ч. назад - 1434 2
В "Укрзализныце" предлагают увеличивать стоимость билетов на плацкарты и купе по-разномуВчера, 21:00 - 1350 2
Нейросеть научилась превращать мысли в словаВчера, 17:10 - 489 1
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1861
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1828
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3069
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5648 7