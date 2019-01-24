Беларусь повысила тарифы на транспортировку нефти по своей территории

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси решило повысить на 7,6% с 1 февраля 2019 года тарифы на транспортировку нефти магистральными трубопроводами, расположенными на территории республики.

Беларусь с 1 февраля 2019 года повышает тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики.

“На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, проиндексированы на 7,6%”, – сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли со ссылкой на постановление ведомства.

В министерстве подчеркнули, что “установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двусторонними соглашениями с РФ, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов.