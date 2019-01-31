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Полезные телеграмм-каналы об IT и современных технологиях

Информационные технологии входят в лидеры по экспорту услуг в Украине. Высокие зарплаты, возможность работать с амбициозными проектами и карьерный рост без коррупции — лишь несколько причин, почему молодые специалисты выбирают IT.

В помощь техспециалистам, продакт-менеджерам, тестировщикам и всем, кто хочет понимать современный рынок IT, мы подобрали 5 интересных украинских телеграмм-каналов. Уверены, что о DOU вы и сами знаете, поэтому сосредоточили внимание на других сообществах.


@tapit — канал об ІТ. Здесь вы найдете авторские статьи, мастриды, еженедельную подборку профильных ивентов, инфографику и жизненные мемы. Канал интересен как тем, кто уже в ІТ, так и тем, кто планирует туда ворваться.


@datarootlabs — канал о силе data science & artificial intelligence. Только необходимые новости, материалы для обучения и шутки «для своих». А еще DataRoot University — это курсы изучения Data Science и Engineering. Обучение проходит по программе полного цикла разработки проекта, а не только изучение теориӥ. Сильнейшие выпускники могут сразу перейти на рабочий проект к партнерам.


@automation_remarks — канал для тех, кто хочет знать все про автоматизацию тестирования и IT. Здесь вы найдете официальные публикации выпусков QA Guild Podcast, анонсы, скидки на конференции и актуальные новости.


@itextrapolation — канал об IT в целом и о программировании в частности. Практические советы для менеджеров и разработчиков, разбор актуальных тем без воды и примитивных советов.


@msdevru — канал сообщества Microsoft Developer для разработчиков и всех, кто интересуется новыми технологиями. Здесь все понятно, остается лишь подписаться.


Конечно, это не весь список интересных каналов. Если у вас есть любимые и малоизвестные сообщества с уникальным контентом, расскажите о них в комментариях.

А еще не забудьте подписаться на наш канал @Finance_ukr, где мы рассказываем о новых технологиях в банковской сфере и личных финансах.

По материалам Finance.UA
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