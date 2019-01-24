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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (42,191 млн и 51,388 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 57). Максимальный курс продажи доллара 27,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,55-27,56 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 93,579 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,4900 – 99 000
27,5000 – 8 000
27,5000 – 4 000
27,5000 – 3 000
27,5100 – 10 000
27,5200 – 30 005
27,5200 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5417 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4755 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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