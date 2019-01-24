По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (42,191 млн и 51,388 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 57). Максимальный курс продажи доллара 27,65 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,55-27,56 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 93,579 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,5800 – 1 00027,5000 – 1 00027,5000 – 20 00027,5000 – 4 50027,5000 – 2 00027,4900 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,4900 – 99 000

27,5000 – 8 000

27,5000 – 4 000

27,5000 – 3 000

27,5100 – 10 000

27,5200 – 30 005

27,5200 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,5417 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,4755 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.