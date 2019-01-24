Шведская ж/д компания признана самой "цифровой" в Европе

Государственная железнодорожная компания Швеции SJ признана транспортной компанией с самыми удобными цифровыми сервисами в Европе.

Она возглавила рейтинг 47 транспортных компаний, который составила международная консалтинговая компания BearingPoint, пишет Сегодня.

Специалисты оценивали “цифровизацию” компаний с точки зрения удобства для пользователей. SJ оказалась на первом месте благодаря дополнительным сервисам помимо расписания онлайн и удобного мобильного приложения с возможностью покупки в нем билетов. К примеру, приложение SJ оборудовано голосовым помощником для людей с нарушениями зрения. Кроме того, на вокзале в Стокгольме пассажиры могут обратиться с вопросом к сервисному роботу, а также связываться с представителями компании через социальные сети – например, через Facebook.

Как отмечают представители компании, SJ использует цифровые технологии не только чтобы установить связь с потребителями, но и, например, для внедрения беспилотного транспорта.