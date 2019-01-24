В феврале жители Киева получат две платежки за электроэнергию - эксперт

В феврале 2019 года бытовые потребители электроэнергии в Киеве получат две платежки.

Об этом в комментарии сообщил представитель компании ДТЭК Киевские электросети Роман Аулов.

«В феврале 2019 года бытовые потребители электроэнергии в Киеве могут получить две платежки, два счета. Первый счет будет от нового поставщика за январь 2019 г. 01.01.2019 года вступила в действие реформа энергорынка, сейчас на этом первом этапе реформы предполагается, что у клиента другой поставщик, и этот поставщик выставит счета за январь месяц», – сказал эксперт.

Р.Аулов уточнил, что с 1 января текущего года за обеспечение электричеством жилых домов, квартир, а также коммунальных и офисных зданий будут отвечать компании-поставщики и компании-Операторы сетей распределения электроэнергии.

«Компания Киевские электросети с 2019 года стала Оператором сетей распределения электроэнергии, только предоставляем услуги по доставке электроэнергии. Но задолженность за электроэнергию в ноябре, в декабре 2018 года должны оплатить именно тому поставщику, кто предоставлял услуги. То есть также будет счет за долги за 2018 год. От компании Киевские электросети этот второй счет получат те, кто не рассчитался с долгами.

Если сейчас вы получали от поставщика счет от поставщика электроэнергии и там было написано, что за декабрь оплатить надо столько-то, а также есть задолженность за предыдущие периоды, то сейчас это будет два разных счета: один счет от предыдущего поставщика за долги, а в феврале – от нового поставщика, за январь 2019 года. Оплачивать нужно оба счета. С предыдущим поставщиком нужно рассчитаться или предыдущий поставщик имеет право за долги отключить клиента от электроэнергии», – пояснил Р.Аулов.