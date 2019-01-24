Samsung проектирует смартфон с расширяемым дисплеем

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Samsung патент на «устройство с расширяемым дисплеем» (Expandable display device).

Иллюстрации говорят о том, что южнокорейский гигант проектирует смартфон, площадь экрана которого пользователи смогут изменять в зависимости от текущих потребностей и выполняемых задач.

Устройство получит гибкий дисплей и раздвижной корпус с особым роликовым механизмом. Такая конструкция позволит заворачивать или разворачивать боковые части экрана, меняя тем самым его полезную область.

В результате, в сложенном виде гаджет будет по размерам сопоставим с довольно компактным смартфоном. Раздвинув корпус, владелец сможет трансформировать устройство в мини-планшет.

Как можно видеть на изображениях, в зависимости от режима работы изменяется пользовательский интерфейс: в частности, оптимизируется расположение пиктограмм приложений.



Заявка на патент была подана осенью 2017 года, а зарегистрирован он в последних числах прошлого месяца. Samsung не уточняет, когда подобное устройство может появиться на коммерческом рынке.