Достройку второй "Мрии" оценили в $300-400 млн

На достройку второго самолета Ан-225 “Мрия” необходимо около 300-400 млн долларов.

Об этом сказал ведущий конструктор Ан-225 Николай Калашников.

“В разные годы, наверное, раз пять муссировалась проблема его достройки, продажи и так далее, в том числе с россиянами, китайцами. Цифра с каждым годом меняется. Не только через инфляцию гривны, но и того же доллара. Время уходит, и цены мировые растут. Суммы 500 млн – такая сумма никогда не фигурировала нигде. Где-то 400 с чем-то фигурировала, по предварительным расчетам. Я не владею всей информацией, только той, которая через меня проходила. От 300 до 400, в этом диапазоне”, – рассказал конструктор.

“В самых радужных снах, конечно, хотелось бы, чтобы самолет достроили. Как это сделать? Как можно изготовить те агрегаты, которые не достроены?” – заявил он.

Калашников рассказал, что в ангарах “Антонова” лежит половина хвостового оперения для второй “Мрии”. Сделать вторую половину предприятие в состоянии, а вот с шасси уже есть проблемы.

“Ориентировались на завод “Южмаш”, ракетный завод. Там проблемы. Мы не в состоянии сами сделать. Делали в Нижнем Новгороде, в Горьком, думать об этом даже особо не приходится… Оптимизма большого нет”, – заявил он.

В то же время директор “Авиалиний Антонова” Михаил Харченко указал, что на мировом рынке нет избыточного спроса на перевозки самолетом “Мрия”.

“Во-первых, это достаточно дорогое удовольствие для заказчика, и на рынке нет столько специфических грузов. Это дорого, и заказчик десять раз просчитывает. И только когда не решается логистическая задача по доставке такого груза, тогда заказчик идет на то, что “Мрию” нужно использовать”.

В год Ан-225 выполняет 20-30 полетов. Стоимость стартует от 1 млн долларов.

“В общей копилке “Мрия” дает свои 10-15%. Она себя экономически оправдывает”, – резюмировал он.