Межбанк: доллар упал к 27,55/27,56 на нехватке покупателей и возможной поддержке перетока СКВ с наличного рынка на межбанк

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,60/27,65 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене сменившегося накануне тренда на рынке гривневой ликвидности – там остались признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 49 675,8 млн грн к отметке 50 868,8 млн грн.

Эта динамика на предыдущих торгах не сработала – в четверг «американец» на межбанке по средневзвешенному курсу потерял 1,45 коп. Нынче дебют нового месяца дает шанс на реванш доллара и появление на его рынке «зеленых быков».

Вопреки ожиданиям, первые реальные сделки с безналичным «американцем» на межбанке констатировали его снижение до 27,57/27,60 UAH/USD по состоянию на 10.04 Киева. «Покупателей на рынке пока не видно», – заметил наш консультант.

Около 10.37 котировки доллара на межбанке сузили спред, закрепляясь на более низкой отметке 27,56/27,57 UAH/USD. Можно предположить, что утренним откатом безналичный «американец» «отрабатывает» индикатив предыдущей сессии.

К 11.09 на рынке безналичной пары доллар-гривна установилось равновесие покупок и продаж на фоне действующих на моменте цен 27,56/27,58 UAH/USD.

Тем временем появилась еще одна версия происхождения упорного нежелания курса безналичного «американца» снижаться в дебюте нового месяца. Не исключено, спекулянты обеспечивают «рукотворную» коррекцию курса безналичной СКВ с целью вызвать обвальное падение на рынке наличных, следствием которого станет возможный переток более дешевого «зеленого» кэша на дорогой (относительно) «зеленый» безнал.

При этом утренняя коррекция курса безналичной СКВ означает, что нерезиденты отложили свое появление на рынке для покупок доллара. Это уронило курс «американца» к 27,55/27,56 UAH/USD на 11.17 Киева.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,60 / 27,65

евро – 31,68 / 31,73

российский рубль – 0,4218 / 0,4228

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1457 / 1,1459

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