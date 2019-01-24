Киевсовет установил ставку туристического сбора

Киевсовет 31 января установил ставку туристического сбора за каждые сутки временного размещения человека в местах проживания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, с помощью ставок городской бюджет должен получить минимум 35 миллионов гривен.

«Эти средства позволят динамично развивать туристическую сферу в столице, создавать комфортный и современный сервис для гостей нашего города», – объясняет Николай Поворозник.

С момента введения туристического сбора в столичный бюджет поступило средств: в 2011 году – 6,8 млн грн грн, в 2012 году – 9,7 млн грн, в 2013 году – 9,7 млн грн, в 2014 году – 7,8 млн грн, в 2015 году – 13 млн грн, в 2016 году – 18,8 млн грн, в 2017 году – 25,1 млн грн, в 2018 году – 33 млн гривен.

Также в КГГА напоминают, что Налоговый кодекс Украины предоставляет право местным советам установить ставки туристического сбора в пределах предельных ставок, определенных кодексом.

Мои fiнансы:

Так, 0,4% для внутреннего туризма и 1% для въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2019 года, что на данный момент составляет 4173 гривны.