Киевсовет установил ставку туристического сбора

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Киевсовет 31 января установил ставку туристического сбора за каждые сутки временного размещения человека в местах проживания.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, с помощью ставок городской бюджет должен получить минимум 35 миллионов гривен.
«Эти средства позволят динамично развивать туристическую сферу в столице, создавать комфортный и современный сервис для гостей нашего города», – объясняет Николай Поворозник.
С момента введения туристического сбора в столичный бюджет поступило средств: в 2011 году – 6,8 млн грн грн, в 2012 году – 9,7 млн грн, в 2013 году – 9,7 млн грн, в 2014 году – 7,8 млн грн, в 2015 году – 13 млн грн, в 2016 году – 18,8 млн грн, в 2017 году – 25,1 млн грн, в 2018 году – 33 млн гривен.
Также в КГГА напоминают, что Налоговый кодекс Украины предоставляет право местным советам установить ставки туристического сбора в пределах предельных ставок, определенных кодексом.
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