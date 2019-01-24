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Аэропорт "Борисполь" требует около 500 млн долларов инвестиций - Омелян

Аэропорт "Борисполь" требует около 500 млн долларов инвестиций - Омелян

Аэропорт “Борисполь” требует около 500 млн долларов инвестиций.

Об этом журналистам рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“По нашему мнению, для того, чтобы два государственных аэропорта Борисполь и Львов стабильно развивались, их нужно передавать в концессию и привлекать дополнительные средства. Потому что минимум инвестиций, которых требует аэропорт “Борисполь” в ближайшей перспективе – это порядка 300-500 млн долларов”, – заявил Омелян.

В частности, по его словам, средства нужны для строительства гостиницы и новой взлетной полосы.

“Это для строительства новой взлетной полосы, для строительства большого каргового терминала. Также для строительства других инфраструктурных вещей. Это включая тот же отель, который в аэропорту “Борисполь” отсутствует. У государства не будет такого ресурса, чтобы вкладывать в таком объеме. Соответственно нам следует привлекать частного инвестора с большим опытом”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
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