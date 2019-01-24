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В НБУ рассказали о влиянии выборов на экономическую стабильность

В НБУ рассказали о влиянии выборов на экономическую стабильность

В Национальном банке Украины прогнозируют, что президентские выборы будут оказывать незначительное влияние на экономическую ситуацию в Украине.

Об этом рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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“Мы понимаем, что 2019 год будет сложным именно из-за политической неопределенности и он будет сложным, в первую очередь, для инвесторов, как внешних так и внутренних. После завершения президентских и парламентских выборов мы ожидаем повышения активности инвесторов. И даже закладываем незначительный, но прирост прямых иностранных инвестиций”, – сказала Рожкова.

Она отметила, для страны и для экономики в целом важно, чтобы тот, кто победит в президентской гонке, продолжил политику, которая будет направлена ​​на сохранение макроэкономической и финансовой стабильности.

Добавим, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за первое полугодие составил 1,3 млрд0 долларов.

Также, по словам Екатерины Рожковой выборы непосредственно не влияют ни на монетарную политику, ни на результаты прогнозов Нацбанка.

“Обычно мы должны учитывать и учитываем отдельные политические решения, которые могут повлиять на экономику. Но основным для нас является анализ экономических факторов, развитие экономики Украины, глобальных экономик”, – отметила Рожкова.

По материалам УНН
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