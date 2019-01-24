В НБУ рассказали о влиянии выборов на экономическую стабильность

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Национальном банке Украины прогнозируют, что президентские выборы будут оказывать незначительное влияние на экономическую ситуацию в Украине.
Об этом рассказала первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
Читайте также: Рожкова назвала объемы потерь Украины из-за запуска обходных газопроводов
“Мы понимаем, что 2019 год будет сложным именно из-за политической неопределенности и он будет сложным, в первую очередь, для инвесторов, как внешних так и внутренних. После завершения президентских и парламентских выборов мы ожидаем повышения активности инвесторов. И даже закладываем незначительный, но прирост прямых иностранных инвестиций”, – сказала Рожкова.
Она отметила, для страны и для экономики в целом важно, чтобы тот, кто победит в президентской гонке, продолжил политику, которая будет направлена на сохранение макроэкономической и финансовой стабильности.
Добавим, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за первое полугодие составил 1,3 млрд0 долларов.
Также, по словам Екатерины Рожковой выборы непосредственно не влияют ни на монетарную политику, ни на результаты прогнозов Нацбанка.
“Обычно мы должны учитывать и учитываем отдельные политические решения, которые могут повлиять на экономику. Но основным для нас является анализ экономических факторов, развитие экономики Украины, глобальных экономик”, – отметила Рожкова.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Наконец-то в Украине появится “інша”!Вчера, 10:01 - 4624 13
Мать случайно выбросила 6,5 тысячи долларов заначки сынаВчера, 18:30 - 3346 6
В Украине стремительно растут зарплаты аграриев – МинагропродВчера, 12:45 - 1697 5
Международные резервы не будут снижаться из-за обслуживания госдолга — НацбанкВчера, 20:00 - 372 2
На что тратят деньги клиенты monobank (таблица)Вчера, 12:00 - 3514 2
НБУ изменил процедуру открытия банковских счетовВчера, 11:45 - 5592 1
На что тратят деньги клиенты monobank (таблица)Вчера, 12:00 - 3514 2
Мать случайно выбросила 6,5 тысячи долларов заначки сынаВчера, 18:30 - 3346 6
В НБУ назвали самый безопасный способ использования платежных картВчера, 13:00 - 2301
В Приватбанке назвали сроки выпуска карты UnionPayВчера, 11:30 - 2236
Нейросеть научилась превращать мысли в словаВчера, 17:10 - 315
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 1820
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 1803
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3036
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 5602 7