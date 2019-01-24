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Венесуэла продаст 20% собственного золотого запаса ОАЭ - Reuters

Венесуэла продаст 20% собственного золотого запаса ОАЭ - Reuters

В этом месяце Венесуэла продаст Объединенным Арабским Эмиратам 29 тонн золота из собственных запасов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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“Согласно плану, 29 тонн золота, которое хранится в Каракасе, в феврале должно быть продано ОАЭ, чтобы обеспечить ликвидность для импорта базовых товаров”, – пишет Reuters.

Учитывая, что по состоянию на конец ноября прошлого года Венесуэла в своих резервах имела 132 тонны золота, ОАЭ купят более 20% всего золотого запаса страны.

Собеседник агентства уточнил, что 15 тонн золота будут отправлены в ОАЭ уже в ближайшие дни.

“В этом году сбыт золотых резервов, которые поддерживают национальную валюту, начался с отправления 26 января трех тонн. До этого, в прошлом году в основном необработанное золото общей стоимостью в $900 млн было отправлено в Турцию”, – говорится в материале.

По материалам УКРИНФОРМ
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