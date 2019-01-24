"Укравтодор" построит бетонную дорогу в Николаевской области

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“Укравтодор” в 2019 году начнет строительство третьей бетонной дороги. Новое цементобетонное покрытие будет положено на дороге Н-14 Николаев – Кропивницкий в пределах Николаевской области.
Об этом сказал глава “Укравтодора” Славомир Новак.
“По отдельной бюджетной программе мы ремонтируем Н-31 Днепр-Решетиловка, стоимость – 2 млрд гривен в этом году, и начинаем капитальный ремонт Н-14 Николаев – Кропивницкий. Эта дорога еще несколько лет назад была одной из самых проблемных в стране. В этом году мы выделили на нее отдельную бюджетную программу в сумме 1 млрд гривен. Важно, что в Николаевской области мы начинаем капитальный ремонт этой дороги как цементобетонной. Так же, как и Н-31”, – сказал он.
Кроме Н-31 и Н-14, по этой технологии делается реконструкция объездной Житомира на Н-06.
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