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"Укравтодор" построит бетонную дорогу в Николаевской области

"Укравтодор" построит бетонную дорогу в Николаевской области

“Укравтодор” в 2019 году начнет строительство третьей бетонной дороги. Новое цементобетонное покрытие будет положено на дороге Н-14 Николаев – Кропивницкий в пределах Николаевской области.

Об этом сказал глава “Укравтодора” Славомир Новак.

“По отдельной бюджетной программе мы ремонтируем Н-31 Днепр-Решетиловка, стоимость – 2 млрд гривен в этом году, и начинаем капитальный ремонт Н-14 Николаев – Кропивницкий. Эта дорога еще несколько лет назад была одной из самых проблемных в стране. В этом году мы выделили на нее отдельную бюджетную программу в сумме 1 млрд гривен. Важно, что в Николаевской области мы начинаем капитальный ремонт этой дороги как цементобетонной. Так же, как и Н-31”, – сказал он.

Кроме Н-31 и Н-14, по этой технологии делается реконструкция объездной Житомира на Н-06.

По материалам lb.ua
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