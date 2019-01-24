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В прошлом году заробитчане перевели в Украину $11 млрд - Нацбанк

В прошлом году заробитчане перевели в Украину $11 млрд - Нацбанк

Объем денежных переводов украинских заробитчан в 2018 году составил около 11 млрд долларов.

Такие подсчеты озвучили в Национальном банке Украины в ходе пресс-конференции по решению правления Нацбанка в отношении монетарной политики.

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В Нацбанке отмечают, что объемы денежных переводов в Украину вырастут в 2019 году из-за роста доходов украинцев, работающих за рубежом. Кроме этого, из-за роста объемов денежных переводов в прошлом году укрепился курс гривны.

«Также усилению курса способствовали высокие цены экспортных товаров на внешних рынках, рекордный урожай зерновых и значительные объемы денежных переводов», – сообщают в НБУ.

По материалам hromadske.tv
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