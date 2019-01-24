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Установка газовых счетчиков за счет Нафтогаза уменьшит тариф на газ для потребителей — регулятор

Установка газовых счетчиков за счет Нафтогаза уменьшит тариф на газ для потребителей — регулятор

Решение правительства привлечь средства Нафтогаза для обеспечения всех потребителей газа счетчиками приведет к уменьшению нагрузки на стоимость природного газа для населения.

Об этом сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

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«Регулятор одобрительно относится к привлечению других источников финансирования установки счетчиков для бытовых потребителей. Это уменьшит конечную нагрузку на стоимость природного газа для бытовых потребителей», — сообщила Кривенко.

По ее словам, в течение 2016-2018 годов на установку газовых счетчиков потратили около 1,04 миллиарда гривен, установив 600 тысяч таких счетчиков. Деньги на это заложены в тарифах на газ для населения.

Сейчас же осталось установить газовые счетчики для 1,3 миллиона абонентов.

По материалам hromadske.tv
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