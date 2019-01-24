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Второй Украинский валютный форум уже в феврале

Старт валютной либерализации в Украине положен! Уже с 7 февраля, как и было обещано, мы начинаем жить в новых реалиях. Закон “О валюте и валютных операциях”, подкрепленный 7-ю нормативно-правовыми актами Национального Банка Украины, вступает в силу.

27 февраля в Киеве участники и эксперты второго Украинского валютного форума пройдутся по горячим следам и рассмотрят первые и реальные практические кейсы последствий нововведений.

В программе Форума:

  • Жизнь валютного рынка после введения в действие Закона “О валюте и валютных операциях “ – перспективы, реалии, сроки и условия для снятия оставшихся валютных ограничений;
  • Проблемы и узкие места нововведений. Несостыковки законодательства. Неоднозначные трактования норм – взгляд Нацбанка со стороны валютного контроля и финмониторинга, а также с точки зрения самого бизнеса и банков;
  • Налоговые и правоохранительные нюансы проведения валютных операций в новых условиях;
  • Валютный надзор: функции банков, НБУ, ГФС и правоохранителей;
  • Полномочия представителей контролирующих органов в новых условиях и возможные штрафные санкции с их стороны за те или иные нарушения в переходный период и в перспективе;
  • Юридическая практика и механизмы отстаивания своих интересов бизнеса в части валютного законодательства;
  • Международные переводы;
  • Онлайн обмен валют – технологии и сервисы;
  • Курсовой прогноз в ближайшей и долгосрочной перспективе;
  • Инвестиции за рубеж, открытие счетов (практические кейсы) юридическими и физическими лицами. Как правильно открыть счет и им пользоваться в рамках изменений украинского валютного законодательства. “Подводные камни”;
  • План действий BEPS, Закон про SPLIT. Взгляд со стороны НБУ и законодателей, а также бизнеса и банков.

Среди экспертов форума: Заместитель председателя НБУОлег Чурий, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков – Эмал Бахтари, украинский экономист, политик, народный депутат Украины – Михаил Довбенко, исполнительный директор «Независимой ассоциации банков Украины» – Елена Коробкова, представители силового блока – ГПУ, НАБУ, СБУ, прокуратуры, налоговой, авторитетных консалтинговых, аудиторских и юридических компаний – Pricewaterhouse, AmberCorporation, лидирующих банков Украины.

Организаторы: компания BankOnline и популярный сайт о финансах и инвестициях Минфин

Форум проходит в сотрудничестве и при поддержке «Независимой ассоциации банков Украины» – НАБУ.

Место проведения: Киев, ул. Антоновича, 52, Депо Конференц Хол

Узнать больше о программе, задать вопрос эксперту и зарегистрироваться можно на странице форума.

По материалам Finance.UA
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