Второй Украинский валютный форум уже в феврале

Старт валютной либерализации в Украине положен! Уже с 7 февраля, как и было обещано, мы начинаем жить в новых реалиях. Закон “О валюте и валютных операциях”, подкрепленный 7-ю нормативно-правовыми актами Национального Банка Украины, вступает в силу.

27 февраля в Киеве участники и эксперты второго Украинского валютного форума пройдутся по горячим следам и рассмотрят первые и реальные практические кейсы последствий нововведений.

В программе Форума:

Жизнь валютного рынка после введения в действие Закона “О валюте и валютных операциях “ – перспективы, реалии, сроки и условия для снятия оставшихся валютных ограничений;

Проблемы и узкие места нововведений. Несостыковки законодательства. Неоднозначные трактования норм – взгляд Нацбанка со стороны валютного контроля и финмониторинга, а также с точки зрения самого бизнеса и банков;

Налоговые и правоохранительные нюансы проведения валютных операций в новых условиях;

Валютный надзор: функции банков, НБУ , ГФС и правоохранителей;

, и правоохранителей; Полномочия представителей контролирующих органов в новых условиях и возможные штрафные санкции с их стороны за те или иные нарушения в переходный период и в перспективе;

Юридическая практика и механизмы отстаивания своих интересов бизнеса в части валютного законодательства;

Международные переводы;

Онлайн обмен валют – технологии и сервисы;

Курсовой прогноз в ближайшей и долгосрочной перспективе;

Инвестиции за рубеж, открытие счетов (практические кейсы) юридическими и физическими лицами. Как правильно открыть счет и им пользоваться в рамках изменений украинского валютного законодательства. “Подводные камни”;

План действий BEPS , Закон про SPLIT . Взгляд со стороны НБУ и законодателей, а также бизнеса и банков.

Среди экспертов форума: Заместитель председателя НБУ – Олег Чурий, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков – Эмал Бахтари, украинский экономист, политик, народный депутат Украины – Михаил Довбенко, исполнительный директор «Независимой ассоциации банков Украины» – Елена Коробкова, представители силового блока – ГПУ, НАБУ, СБУ, прокуратуры, налоговой, авторитетных консалтинговых, аудиторских и юридических компаний – Pricewaterhouse, AmberCorporation, лидирующих банков Украины.

Организаторы: компания BankOnline и популярный сайт о финансах и инвестициях Минфин

Форум проходит в сотрудничестве и при поддержке «Независимой ассоциации банков Украины» – НАБУ.

Место проведения: Киев, ул. Антоновича, 52, Депо Конференц Хол

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