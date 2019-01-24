Второй Украинский валютный форум уже в феврале

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Старт валютной либерализации в Украине положен! Уже с 7 февраля, как и было обещано, мы начинаем жить в новых реалиях. Закон “О валюте и валютных операциях”, подкрепленный 7-ю нормативно-правовыми актами Национального Банка Украины, вступает в силу.
27 февраля в Киеве участники и эксперты второго Украинского валютного форума пройдутся по горячим следам и рассмотрят первые и реальные практические кейсы последствий нововведений.
В программе Форума:
Среди экспертов форума: Заместитель председателя НБУ – Олег Чурий, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков – Эмал Бахтари, украинский экономист, политик, народный депутат Украины – Михаил Довбенко, исполнительный директор «Независимой ассоциации банков Украины» – Елена Коробкова, представители силового блока – ГПУ, НАБУ, СБУ, прокуратуры, налоговой, авторитетных консалтинговых, аудиторских и юридических компаний – Pricewaterhouse, AmberCorporation, лидирующих банков Украины.
Организаторы: компания BankOnline и популярный сайт о финансах и инвестициях Минфин
Форум проходит в сотрудничестве и при поддержке «Независимой ассоциации банков Украины» – НАБУ.
Место проведения: Киев, ул. Антоновича, 52, Депо Конференц Хол
Узнать больше о программе, задать вопрос эксперту и зарегистрироваться можно на странице форума.
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