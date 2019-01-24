Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

Google Assistant начнет узнавать пользователей в лицо

Google Assistant начнет узнавать пользователей в лицо

В свежей бета-версии мобильного приложения Google обнаружились доказательства того, что в скором времени персональный помощник Google Assistant может научиться распознавать пользователей не только по голосу, но и по лицам.

Отсылку к соответствующему нововведению обнаружили разработчики из команды XDA.

Данная функциональность будет называться Face Match, подробностей о ней пока что нет, но источники уверены, что речь действительно идет о дополнительной возможности, которая позволит Google Assistant распознавать пользователей устройства.

Также сообщается, что на одном устройстве под конкретной учетной записью Google вполне можно будет разрешить нескольким пользователям активировать Google Assistant через функцию Face Match. Конечно же, она также будет работать на различных устройствах с одной и той же учетной записью.

Главным условием для работы функциональности станет наличие у устройства камеры, так что теоретически Face Match будет работать почти на всех смартфонах и планшетах с Android, но, например, не на умной колонке Google Home, у которой попросту нет камеры.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина