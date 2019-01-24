Германия не ожидает изменений на рынке труда из-за Brexit

Агентство по трудоустройству Германии не ожидает от выхода Великобритании из Евросоюза существенных изменений на национальном рынке труда.

“Очевидно, что это не повлияет на такие отрасли, как авиационная промышленность, транспорт или логистика. Мы не ожидаем от Brexit продолжительного влияния на рынок труда Германии”, – сказал председатель Агентства Детлеф Шеле.

Также ранее сообщалось, что, по словам председателя Евросовета Дональда Туска, Евросоюз не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit.

Помимо этого, евродепутат от польской партии “Право и справедливость” Рышард Чарнецкий заявил, что Великобритания выйдет из ЕС (Brexit) на 9 месяцев позже, чем планировалось.