НБУ прогнозирует размещение Украиной еврооблигаций на $2 млрд в 2019

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Национальный банк прогнозирует размещение Украиной еврооблигаций на 2 млрд долларов в 2019 году.
Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции.
“Мы ожидаем, что в текущем году Министерство финансов осуществит выпуск еврооблигаций на 2 млрд долларов. Кроме того, мы ожидаем второй транш макрофинансовой помощи от ЕС и остаток денег от гарантий от Всемирного банка”, – сказал он.
При этом он добавил, что доходность ценных бумаг Украины на международных рынках снизилась, что повысило шансы размещения Украиной евробондов.
В октябре 2018 Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов.
В частности, Украина разместила 5-летние еврооблигации на 750 млн долларов и 10-летние – на 1,25 млрд долларов. Доходность бумаг со сроком обращения 5 лет составила 9% годовых, а со сроком обращения 10 лет – 9,75%.
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