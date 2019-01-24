Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 25 0

НБУ прогнозирует размещение Украиной еврооблигаций на $2 млрд в 2019

НБУ прогнозирует размещение Украиной еврооблигаций на $2 млрд в 2019

Национальный банк прогнозирует размещение Украиной еврооблигаций на 2 млрд долларов в 2019 году.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции.

“Мы ожидаем, что в текущем году Министерство финансов осуществит выпуск еврооблигаций на 2 млрд долларов. Кроме того, мы ожидаем второй транш макрофинансовой помощи от ЕС и остаток денег от гарантий от Всемирного банка”, – сказал он.

При этом он добавил, что доходность ценных бумаг Украины на международных рынках снизилась, что повысило шансы размещения Украиной евробондов.

В октябре 2018 Украина разместила еврооблигации на 2 млрд долларов.

В частности, Украина разместила 5-летние еврооблигации на 750 млн долларов и 10-летние – на 1,25 млрд долларов. Доходность бумаг со сроком обращения 5 лет составила 9% годовых, а со сроком обращения 10 лет – 9,75%.

По материалам Фондовый Мир
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина