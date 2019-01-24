Минфин США планирует сокращать темпы наращивания заимствований

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В прошлом году Министерство финансов США наращивало объемы привлечения денежных средств, причем на фоне роста бюджетного дефицита, что было результатом налоговой реформы. Теперь же курс ведомства изменился – были скорректированы планы заимствований.
Так, в среду Минфин сообщил, что не станет менять объемы выпуска купонных облигаций и бонды с плавающей ставкой в этом квартале. В четвертом квартале прошлого года объем размещения таких бумаг увеличился на $27 млрд.
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В то же время Минфин начнет постепенно наращивать выпуск казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции (TIPS). Он разместит бумаги на $84 млрд 15 февраля: 3-летние бонды на сумму $38 млрд, 10-летние бумаги на $27 млрд и 30-летние на $19 млрд. Объем выпуска 30-летних бумаг на $1 млрд больше, чем на предыдущем аукционе.
В ходе апрельского аукциона американский Минфин увеличит на $1 млрд объем выпуска пятилетних бондов.
“В прошлом году Минфин реагировал на рост потребностей в финансировании, наращивая объемы выпуска купонных облигаций и бонды с плавающей ставкой, – говорится в сообщении регулятора. – Согласно информации, имеющейся в нашем распоряжении в настоящее время, план эмиссии, объявленный сегодня, будет достаточен для обеспечения потребностей в финансировании в ближайшей перспективе”.
Комментируя проблему потолка госдолга США, Минфин заявил, что, как и ранее, может задействовать экстренные меры для временного финансирования работы правительства в случае, если Конгресс не повысит лимит госзаимствований до 1 марта.
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