На что тратят деньги клиенты monobank (таблица)

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Согласно статистике использования банковских карт, в декабре клиенты Monobank больше денег потратили на покупку продуктов и посещение ресторанов.
Об этом на своем канале в Telegram написал один из основателей Monobank Олег Гороховский.
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“Чаще всего наши клиенты покупают продукты и ходят в кафе и рестораны. Больше всего в месяц тратят на одежду и еду”, – написал Гороховский.
По его словам, самые дорогие покупки из массовых в среднем, это одежда и стройматериалы.
Согласно опубликованной таблице, наибольшее количество операций по карте приходится на категории “Продукты и супермаркеты”, “Кафе и рестораны” и “Прочее”.
Самая большая сумма расходов – в категориях “Продукты и супермаркеты”, “Спорт” и “Авто”.
В лидерах столбца “Средняя сумма операции” – “Одежда и обувь” (1136 грн), “Duty Free” (870 грн) и “Бюджет и налоги” (839 грн).
Средняя сумма на одного пользователя карты составляет 2420 грн в категории “Одежда и обувь”, 2418 грн в категории “Продукты и супермаркеты”, 2093 грн – “Авто”, 2035 грн – “Путешествия”, 1909 грн – “Спорт”.
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