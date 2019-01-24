Toshiba разработала двойную солнечную панель

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Опытные двухслойные солнечные панели выпускаются с использованием внешнего прозрачного слоя из арсенида галлия.
Эффективность таких панелей попадает в диапазон 30-40%, сообщает «3Dnews».
Это на 50-100% больше, чем в случае однослойных кремниевых элементов. Однако для массового производства использование подобных материалов видится экономически необоснованным. Исправить ситуацию с себестоимостью панелей пытаются разработчики Toshiba.
Toshiba разработала двойной солнечный элемент с эффективностью 30-40%, но на основе закиси меди (Cu2O).
С помощью сложно контролируемого процесса специалисты Toshiba нанесли тонкий слой светопоглощающей прозрачной плёнки из Cu2O на обычный кремниевый фотоэлемент. Проблема в точном дозировании подаваемого кислорода, поскольку на выходе может получиться как обычный оксид меди, так и чистая медь. При должной аккуратности на поверхности кремниевого фотоэлемента возникает плёнка с прозрачностью 80%. Электричество от падающих солнечных лучей будет вырабатывать как верхний слой из Cu2O, так и нижний из кремния (с потерей 20 % излучения).
В компании обещают довести технологию производства двойных солнечных панелей с верхним слоем из закиси меди до коммерческого уровня в течение трёх следующих лет. Эффективность панелей должна лежать в пределах 30-40 %, но стоимость техпроцесса должна быть существенно оптимизирована.
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