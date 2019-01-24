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Румыния планирует присоединиться к еврозоне в 2024 году

Румыния планирует присоединиться к еврозоне в 2024 году

Правительство Румынии утвердило Национальный план действий, согласно которому страна присоединится к еврозоне в 2024 году.

Об этом заявила премьер-министр Румынии Виорика Денчиле.

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«Присоединение Румынии к еврозоне должно произойти в 2024 году. Это одна из наших основных задач», – заявила Денчиле.

Глава румынского правительства сообщила также, что после окончательного утверждения Национального плана по присоединению к еврозоне документ будет передан Европейской комиссии.

По данным экономических экспертов, Румыния может рассчитывать на присоединение к еврозоне до 2024 года только при условии ежегодного экономического роста в 4%. Согласно статистическим данным, в 2018 году этот показатель составлял 1,9%.

По материалам УКРИНФОРМ
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