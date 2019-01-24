Бориспольский экспресс совершил более 3 тысяч рейсов

Скоростной экспресс, курсирующий между Киевом и Международным аэропортом “Борисполь”, за два месяца своей работы осуществил 3275 рейсов и перевез уже более 105 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба АО “Укрзализныця” на странице в Facebook.

“С 30 ноября прошлого года по 30 января 2019 – это 3275 рейсов! Экспресс курсирует в режиме 24/7 и перевез более 105 тысяч пассажиров”, – говорится в сообщении.

В Укрзализныце отметили, что все чаще на маршруте наблюдается максимальная заполняемость экспресса.

“В отдельные, пиковые отрезки, рельсобус заполнен до отказа. Поэтому уже сейчас начинаем прорабатывать возможность привлечения к работе на маршруте подвижного состава повышенной вместимости”, – рассказали в компании.

Кроме того, менеджмент железной дороги анализирует оптимальные варианты изменения графика следования экспресса именно под тот спрос со стороны пассажиров, который фиксируется на сегодня в то или иное время суток.

По данным Укрзализныци, больше всего пассажиров путешествует на скоростном экспрессе по пятницам, средам и по понедельникам и воскресеньям. Пик перевозок в интервале между 17:00 и 20:00.