Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 29 0

Бориспольский экспресс совершил более 3 тысяч рейсов

Бориспольский экспресс совершил более 3 тысяч рейсов

Скоростной экспресс, курсирующий между Киевом и Международным аэропортом “Борисполь”, за два месяца своей работы осуществил 3275 рейсов и перевез уже более 105 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба АО “Укрзализныця” на странице в Facebook.

“С 30 ноября прошлого года по 30 января 2019 – это 3275 рейсов! Экспресс курсирует в режиме 24/7 и перевез более 105 тысяч пассажиров”, – говорится в сообщении.

В Укрзализныце отметили, что все чаще на маршруте наблюдается максимальная заполняемость экспресса.

“В отдельные, пиковые отрезки, рельсобус заполнен до отказа. Поэтому уже сейчас начинаем прорабатывать возможность привлечения к работе на маршруте подвижного состава повышенной вместимости”, – рассказали в компании.

Кроме того, менеджмент железной дороги анализирует оптимальные варианты изменения графика следования экспресса именно под тот спрос со стороны пассажиров, который фиксируется на сегодня в то или иное время суток.

По данным Укрзализныци, больше всего пассажиров путешествует на скоростном экспрессе по пятницам, средам и по понедельникам и воскресеньям. Пик перевозок в интервале между 17:00 и 20:00.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина