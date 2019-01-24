Маршалловы острова обзавелись блокчейн-банкнотами

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Швейцарский производитель аппаратных крипто-кошельков Tangem в понедельник сообщил, что он был выбран для выпуска “вещественных банкнот”, которые будут представлять готовящуюся к запуску криптовалюту Маршалловых островов, пишет Сегодня.
Согласно заявлению Tangem, его “блокчейн-банкноты” будут использоваться для хранения цифровой валюты Sovereign (SOV), которая должна стать альтернативным платежным средством на территории государства и будет официально приниматься наряду с долларом США.
“Эти защищенные банкноты полностью прозрачны, на 100% безопасны, децентрализованы и будут представлять контролируемый механизм выпуска и обращения валюты в государстве”, – говорится в публикации.
В качестве преимущества такого платежного средства называются “мгновенное” подтверждение транзакций, отсутствие комиссий и необходимости в поддержании интернет-соединения при осуществлении расчётов.
Помощник президента Маршалловых островов Дэвид Пол так прокомментировал эту новость: “Tangem поможет нам гарантировать, что все граждане, включая тех из них, кто проживает на отдалённых островах, могут легко и практично рассчитываться с помощью SOV”.
О планах по запуску собственной криптовалюты Маршалловы острова впервые сообщили в феврале прошлого года, включив соответствующие положения в декларацию “О суверенной валюте”. В сентябре Международный валютный фонд раскритиковал инициативу, заявив, что так государство может лишиться доступа к международным каналам долларовых переводов.
На прошлой неделе Tangem привлек $15 млн финансирования от японской финансовой корпорации SBI Group на расширение своих технологических возможностей, в том числе в области стейблкоинов, ICO, токенизированных активов, цифровой идентификации и т.д.
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