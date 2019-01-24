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Минфин начал активнее собирать доллар на долговом рынке. В ходе аукциона 30 января чиновники втрое увеличили объем размещения долларовых облигаций внутреннего госдолга: с $108,6 млн. (на прошлой неделе) до $330,7 млн. Доходность варьировалась в зависимости от срока в рамках 6,25-7,5% годовых.
Большая часть этой суммы — $285,6 млн. — привлечена на три недели. Министерству финансов нужно перехватить валюты до новых привлечений под гарантии Всемирного банка.
“Всемирный банк дал гарантию на $750 млн, под нее уже взяли в декабре кредиты на $400 млн, и еще столько же собираются взять”, — объяснил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
Достаточно крупную сумму Минфин привлек в гривне — 8,99 млрд грн. Это чуть меньше, чем неделю назад, когда правительство одолжило 9,8 млрд грн., но все равно много в сравнении со средним показателем 2-3 млрд. Доходность не росла, колебалась в рамках 18,5-19,5% годовых.
«Ставки не особо поменялись с сентября прошлого года», — подчеркнул Паращий.
31 января Нацбанк вынесет решение о размере учетной ставки. Большинство прогнозов сводится к двум вариантам: сохранение на уровне 18% или снижение на 0,5% годовых. Потому инвесторов устроили текущие доходности.
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