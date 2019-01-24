ГФС назвала основные изменения в валютном регулировании

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С 7 февраля 2019 года заработает новая система валютного регулирования, которая состоит из восьми основных постановлений Правления Национального банка, заменивших предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
Либерализация валютного рынка предусматривает пошаговое снятие всех валютных ограничений в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий в Украине.
После введения в действие Закона произойдут основные изменения:
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