ГФС назвала основные изменения в валютном регулировании

С 7 февраля 2019 года заработает новая система валютного регулирования, которая состоит из восьми основных постановлений Правления Национального банка, заменивших предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Либерализация валютного рынка предусматривает пошаговое снятие всех валютных ограничений в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий в Украине.

После введения в действие Закона произойдут основные изменения:

увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам со 180 до 365 дней;

отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн;

отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции и вводится система е-лимитов (для осуществления хозяйственной деятельности юридическому лицу не более 2 млн. евро в течение календарного года);

отменяется процедура регистрации резидентами в НБУ внешних займов;

отменяются специальные санкции за нарушение сроков расчетов (индивидуальный режим лицензирования и временной остановки внешнеэкономической деятельности);

отменяется ежеквартальное декларирование валютных ценностей, доходов и имущества, находящихся за пределами Украины;

разрешается свободное использование резидентами счетов в иностранных финансовых учреждениях и осуществление через эти счета валютных операций (кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета);