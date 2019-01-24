Samsung создала первую флешку-терабайтник для смартфона

Южнокорейская компания Samsung анонсировала начало массового производства первого поколения своих накопителей для смартфонов и планшетов на 1 ТБ (терабайт).

Об этом сообщается на сайте компании.

“Ожидается, что eUFS емкостью 1 ТБ сыграет решающую роль в обеспечении более удобного интерфейса мобильных устройств следующего поколения для пользователя”, – сказал вице-президент по маркетингу Samsung Муж Чой.

Модель получила название Samsung 1 TБ eUFS 2.1, в ней используется 16 слоев 512-гигабитных чипов V-NAND. Производитель озвучил скорость в 1000 МБ/с, что позволит перенести в память файл с видео с разрешением Full HD на 5 ГБ примерно за 5 секунд.

Пользователи теперь смогут записать на смартфон в целом 260 10-минутных видео в формате 4K UHD (3840 × 2160).

Как отмечается, производство накопителей началось на заводе в корейском Пхентхэк.

В то время как пишет издание PhoneArena, маловероятно, что Samsung выйдет на рынок в марте или апреле с компонентом, только сейчас запущенным в массовое производство. Возможно, изделие будет предлагаться как одна из опций для некоторых модификаций флагманских смартфонов Galaxy S10, анонс которых состоится в ближайшее время.