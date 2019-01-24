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Правительство повысило зарплаты научно-педагогическим сотрудникам университетов

Правительство повысило зарплаты научно-педагогическим сотрудникам университетов

Кабинет Министров Украины постановил повысить зарплаты научно-педагогическим работникам учреждений высшего образования государственной и коммунальной формы собственности на 11%.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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Постановление вступает в силу с 1 января этого года. По убеждению правительства, такая мера не только улучшит материальное состояние работников, но и повысит престижность их работы.

Согласно перечню должностей педагогических и научно-педагогических работников, постановление касается зарплат для следующих должностей: руководитель (ректор, президент), его заместители, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент, преподаватель-стажер, ведущий концертмейстер, концертмейстер, декан, заместитель декана, руководитель учебно-научного института и другие.

По материалам Урядовий портал
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