Правительство повысило зарплаты научно-педагогическим сотрудникам университетов

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Кабинет Министров Украины постановил повысить зарплаты научно-педагогическим работникам учреждений высшего образования государственной и коммунальной формы собственности на 11%.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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Постановление вступает в силу с 1 января этого года. По убеждению правительства, такая мера не только улучшит материальное состояние работников, но и повысит престижность их работы.
Согласно перечню должностей педагогических и научно-педагогических работников, постановление касается зарплат для следующих должностей: руководитель (ректор, президент), его заместители, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент, преподаватель-стажер, ведущий концертмейстер, концертмейстер, декан, заместитель декана, руководитель учебно-научного института и другие.
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