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Citigroup выпустила кредитные ноты под гривневые ОВГЗ

Citigroup выпустила кредитные ноты под гривневые ОВГЗ

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 777,42 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении биржи Euronext Dublin. Citigroup Global Markets Holdings Inc. выпустила кредитные ноты (CLN) под гривневые ОВГЗ со сроком погашения 8 апреля 2019 года.

Citigroup Global Markets Holdings Inc. была одним из инвесторов в украинский госдолг осенью 2017 года, когда выпускала Ukraine Credit Linked Unsecured Notes под “залог” гривневых ОВГЗ.

Общий выпуск тогда составил 3,3 млрд гривен.

По материалам Фондовый Мир
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