Citigroup выпустила кредитные ноты под гривневые ОВГЗ

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 777,42 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении биржи Euronext Dublin. Citigroup Global Markets Holdings Inc. выпустила кредитные ноты (CLN) под гривневые ОВГЗ со сроком погашения 8 апреля 2019 года.

Citigroup Global Markets Holdings Inc. была одним из инвесторов в украинский госдолг осенью 2017 года, когда выпускала Ukraine Credit Linked Unsecured Notes под “залог” гривневых ОВГЗ.

Общий выпуск тогда составил 3,3 млрд гривен.