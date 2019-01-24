Citigroup выпустила кредитные ноты под гривневые ОВГЗ

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Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 777,42 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении биржи Euronext Dublin. Citigroup Global Markets Holdings Inc. выпустила кредитные ноты (CLN) под гривневые ОВГЗ со сроком погашения 8 апреля 2019 года.
Citigroup Global Markets Holdings Inc. была одним из инвесторов в украинский госдолг осенью 2017 года, когда выпускала Ukraine Credit Linked Unsecured Notes под “залог” гривневых ОВГЗ.
Общий выпуск тогда составил 3,3 млрд гривен.
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