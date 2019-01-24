LG разрабатывает робота для домохозяйств

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Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало LG Electronics патент на дизайн так называемого «робота для домохозяйств» (Household robot).
Речь идёт об «умном» электронном помощнике для современного жилища.
Техническая информация об устройстве не раскрывается.
В плане формы корпуса робот похож на матрёшку. В верхней части устройства расположен дисплей. По всей видимости, будет реализована поддержка сенсорного управления.
Над экраном можно заметить два «глазка»: там расположатся камеры для организации видеотелефонии и отслеживания перемещений пользователей.
Можно предположить, что робот предоставит пользователям возможность общаться с интеллектуальным ассистентом. Хозяева «умного» дома смогут посредством голосовых команд запрашивать нужную информацию, взаимодействовать с другими бытовыми смарт-приборами и пр.
О возможных сроках выпуска коммерческого устройства с описанным дизайном пока ничего не сообщается.
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