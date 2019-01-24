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Nvidia теряет доходы из-за падения спроса на видеокарты для игр и майнинга

Nvidia теряет доходы из-за падения спроса на видеокарты для игр и майнинга

Производитель видеокарт Nvidia опубликовал финансовое руководство, в котором сообщается о снижении прогнозируемой выручки в IV квартале 2019 фискального года с $2,7 млрд до $2,2 млрд.

По словам представителей компании, спад спроса на видеокарты не является неожиданностью, он был учтен в более ранних прогнозах.

К факторам ухудшения показателей в Nvidia относят глобальную экономическую неопределенность, особенно в Китае, которая снижает спрос на продукцию не только со стороны майнеров, но и обычных геймеров.

“IV квартал был необычным, чрезвычайно турбулентным и разочаровывающим”, — отмечает глава Nvidia Дженсен Хуан.

Полный финансовый отчет Nvidia выпустит 14 февраля.

По материалам Сегодня
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